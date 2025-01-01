"Конечно, "Зенит" критикуют, но это по причине того, что команда не занимает первое место, как это обычно принято. Ребята привыкли быть первыми, но они ушли на перерыв вторыми. Взять того же Вендела, он является одним из лидеров "Зенита". Думаю, весной это будет другой "Зенит" и другой Вендел, нельзя говорить, что "Зенит" выпал из гонки за титул, борьба за чемпионство будет очень интересной", - приводит слова Деменко "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком в 18 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги 12 раз победил, 3 раза сыграл вничью, 3 раза проиграл (разница мячей составила 37:12). Тем самым, сине-бело-голубые набрали 39 очков, с которыми расположились на втором месте в турнирной таблице.
Текущим лидером чемпионата России с таким же количеством очков в активе является футбольный клуб "Краснодар", которому "Зенит" проиграл в 10-м туре со счётом 0:2.
Максим Деменко объяснил, почему сейчас критикуют "Зенит"
Бывший игрок "Зенита" Максим Деменко поделился своими ожиданиями от выступления петербургского "Зенита" во второй части текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"