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Евгений Бушманов: "Спартак" должен расстаться с Виллианом Жозе

Российский футбольный тренер Евгений Бушманов высказался о будущем нападающего Виллиана Жозе в составе москвичей.
Фото: ФК "Спартак"
«Трансфер Виллиана Жозе не оправдал себя, но кто знал, что он не заиграет. Приходил-то он в статусе звезды для нашего чемпионата. Думаю, что «Спартаку» нужно его продать и найти другого нападающего. Все-таки команде нужны те игроки, которые приносят пользу», — цитирует Бушманова "РБ Спорт".

Напомним, что летом 2024 года 33-летний футболист был куплен у испанского «Бетиса» за 2 миллиона евро. В прошлом сезоне, выступая в Ла Лиге за «Бетис», он забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

Виллиан Жозе провёл 13 матчей за красно-белых во всех турнирах и забил 1 мяч. Его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро. Трансферная стоимость бразильца достигала 30 миллионов евро, когда он выступал за «Реал Сосьедад» в сезоне 2019/20.

«Спартак» занимает третью строчку в таблице РПЛ, набрав 37 очков и отстав от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

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