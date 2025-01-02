"Прожил бы иначе историю с походом к судьям в Ростове-на-Дону, за которую получил дисквалификацию? Ничего не стал бы менять. Раз это произошло, значит, должно было быть так", - цитирует Андреева "Матч ТВ".
Напомним, Дмитрий Андреев в период с 2020 по 2024 год занимал должность спортивного директора в футбольном клубе "Оренбург". В конце августа этого года комитет по этике Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Андреева на три года, из которых два года являются условными. Также он был оштрафован на 300 тысяч рублей за физическое воздействие в отношении арбитра матча против "Ростова".
Экс-спортдиректор "Оренбурга" Андреев - о своей дисквалификации: ничего не стал бы менять
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что ничего не менял бы в ситуации, которая повлекла дисквалификацию.
Фото: ФК "Оренбург"