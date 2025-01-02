Парфёнов: не все в Петербурге болеют за "Зенит" - там большая армия болельщиков "Спартака"

"Спартак" — несомненно народная команда. Я работал в Екатеринбурге, Туле и в Питере — везде есть красно-белые болельщики. Вы знаете сколько фанатов "Спартака" в Санкт-Петербурге? Если думаете, что все болеют за "Зенит", то ошибаетесь: там достаточно большая армия болельщиков "Спартака". Не весь город болеет за сине-бело-голубых", - приводит слова Парфёнова "РБ Спорт".
После первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит", который тренирует Сергей Семак, с 39-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице. На третьей строчке с 37-ю набранными очками располагается московский "Спартак", у которого главным тренером является сербский специалист Деян Станкович.
"Зенит" и "Спартак", начиная с сезона-1992, по 10 раз становились чемпионами России по футболу.