"Дзюбе осталось совсем не много до рекорда Кержакова. Артём — забивной нападающий, поэтому думаю, что ему будет под силу до конца сезона догнать Кержакова. Войдёт ли он после этого в число величайших игроков страны? Есть статистика, цифры. Столько забить за свою карьеру может не так много игроков. Поэтому своё место в истории Дзюба однозначно заслужит, если ему покорится эта вершина", — приводит слова Горшкова Legalbet.
В настоящее время на счету 36-летнего нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы 232 забитых гола в профессиональной карьере. При этом у бывшего нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова, который считается лучшим бомбардиром в истории российского футбола, 233 забитых гола.
Кроме того, у Дзюбы и Кержакова одинаковое количество забитых голов в составе сборной России - по 30.
Горшков: Дзюба заслужит своё место в истории, если побьет рекорд Кержакова
Бывший игрок петербургского "Зенита" Александр Горшков поделился своим мнением о погоне нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы за голевым рекордом Александра Кержакова.
Фото: ФК "Акрон"