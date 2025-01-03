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Бояринцев: с первого тура "Акрон" показывал симпатичную игру. Можно сказать, что это и есть открытие сезона

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев рассказал, какой клуб по его мнению является открытием текущего сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Акрона"
"Акрон" в концовке разогнался: показывал хорошую игру и набирал очки. Можно сказать, что это и есть открытие. С первого тура команда показывала симпатичную и динамичную игру", - цитирует Бояринцева "Матч ТВ".

Тольяттинский "Акрон" дебютировал в РПЛ в текущем сезоне. По итогам 18-ти туров в активе новичка Премьер-лиги 22 набранных очка. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице, на 4 очка опережая "Крылья Советов".

Весенняя часть сезона начнется для "Акрона" в марте 2025-го года. В рамках 19-го тура подопечные Заурбека Тедеева встретятся с "Пари НН" в Нижнем Новгороде.

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