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Гендир "Пари НН": жалею, что Дзюба не перешел к нам

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов признался, что сожалеет об упущенной возможности подписать нападающего Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Акрон"
«Лично я жалею, что Дзюба в свое время к нам не перешел. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учетом нашего рисунка игры, состава. По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к «Пари НН», — отметил Мелик-Гусейнов в интервью с "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что Дзюба достиг договорённости с нижегородским клубом, однако из-за кадровых перестановок в руководстве контракт не был подписан. В итоге 12 сентября Артём перешёл в тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента.

В десяти матчах Российской Премьер-Лиги 36-летний форвард забил три гола и отдал три результативные передачи, что помогло дебютанту РПЛ занять девятое место перед уходом на зимнюю паузу. Трудовое соглашение с Дзюбой действует до конца текущего сезона.

Напомним, что уже в 2025 году Дзюба может побить два рекорда: Кержакова и Лоськова. Ему осталось забить два мяча, чтобы обойти Кержакова по голам среди российских футболистов во всех турнирах, и совершить 5 результативных действий, чтобы догнать Лоськова по гол+пас в Российской Премьер-Лиге.

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