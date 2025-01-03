«Лично я жалею, что Дзюба в свое время к нам не перешел. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учетом нашего рисунка игры, состава. По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к «Пари НН», — отметил Мелик-Гусейнов в интервью с "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что Дзюба достиг договорённости с нижегородским клубом, однако из-за кадровых перестановок в руководстве контракт не был подписан. В итоге 12 сентября Артём перешёл в тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента.
В десяти матчах Российской Премьер-Лиги 36-летний форвард забил три гола и отдал три результативные передачи, что помогло дебютанту РПЛ занять девятое место перед уходом на зимнюю паузу. Трудовое соглашение с Дзюбой действует до конца текущего сезона.
Напомним, что уже в 2025 году Дзюба может побить два рекорда: Кержакова и Лоськова. Ему осталось забить два мяча, чтобы обойти Кержакова по голам среди российских футболистов во всех турнирах, и совершить 5 результативных действий, чтобы догнать Лоськова по гол+пас в Российской Премьер-Лиге.
Гендир "Пари НН": жалею, что Дзюба не перешел к нам
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов признался, что сожалеет об упущенной возможности подписать нападающего Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Акрон"