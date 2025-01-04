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Дудиев: не понимаю, за что хотели убрать Осинькина из "Крыльев". Он с детьми "Зенит" обыгрывал

Экс-защитник "Алании" Аслан Дудиев высказался в поддержку главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
"Таких людей, которые болеют за свое дело, я знаю очень мало. Он ведь был нашим тренером и во Владикавказе, мы с ребятами вспоминали: только с нашей команды 1990 года рождения в один момент в РПЛ играли десять человек. В Осетии я такого не припомню. Он дает результат с "Крыльями", и я не понимаю, за что его хотели убрать. Он с детьми такие команды как "Зенит" обыгрывал", - заявил Дудиев.

Игорь Осинькин возглавляет самарские "Крылья Советов" с июля 2020-го года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Осинькин близок к уходу из клуба, а его место может занять экс-наставник "Балтики" Сергей Игнашевич. Решение не увольнять Осинькина было принято после обращения капитана "Крыльев" Александра Солдатенкова к властям региона.

После 18-ти туров "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице Премьер-лиги 8-е место. В активе подопечных Осинькина 18 набранных очков. В 17-м туре РПЛ "Крылья" одержали волевую победу в выездном матче над действующим чемпионом страны "Зенитом" (3:2).

Источник: Metaratings

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