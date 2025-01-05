"Я перечитал реальных или предполагаемых кандидатов, к которым "Спартак" обращался за последний месяц. Таре, Орта, Мауро Лео. Они не смогли взять ни одного из тех, кто является настоящим спортивным директором, известным во всем мире и имеющим большой опыт работы в ведущих европейских командах", - цитирует Камоцци "СЭ".
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе с поста спортивного директора Томаша Амарала, на этой неделе красно-белые объявили о назначении на эту должность Франсиса Кахигао. Ранее функционер работал главой отдела международного скаутинга в "Арсенале", последним местом работы Кахигао был турецкий "Галатасарай".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место.
Камоцци: "Спартак" не смог взять ни одного из тех, кто является настоящим спортивным директором
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Франсисе Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"