"Твердо и уверенно могу сказать, что как только начнется участие российских команд в еврокубках - этот список [кандидатов на отъезд в европейские клубы - прим. ред.] пополнится. Вратари хорошо играют, но в Европе смотрят и на возраст вратаря, умение исполнять роль полевого игрока и определенный опыт, накопленный в чемпионате России", - приводит слова Кафанова "РИА Новости".
Российские команды с февраля 2022 года не принимают участия в еврокубках, так как УЕФА приняло решение об их отстранении. Оно может быть отменено, со слов руководства европейской футбольной организации, после завершения СВО на Украине.
В настоящее время в Европе выступают три российских вратаря: Матвей Сафонов - во французском "ПСЖ", Даниил Худяков - в австрийском "Штурме", Никита Хайкин - в норвежском "Будё-Глимт".
Кафанов считает, что после снятия санкций интерес к вратарям из России вырастет
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов поделился своим мнением о возможности отъезда российских вратарей в европейские клубы.
Фото: ФК "Ростов"