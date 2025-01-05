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Кафанов считает, что после снятия санкций интерес к вратарям из России вырастет

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов поделился своим мнением о возможности отъезда российских вратарей в европейские клубы.
Фото: ФК "Ростов"
"Твердо и уверенно могу сказать, что как только начнется участие российских команд в еврокубках - этот список [кандидатов на отъезд в европейские клубы - прим. ред.] пополнится. Вратари хорошо играют, но в Европе смотрят и на возраст вратаря, умение исполнять роль полевого игрока и определенный опыт, накопленный в чемпионате России", - приводит слова Кафанова "РИА Новости".

Российские команды с февраля 2022 года не принимают участия в еврокубках, так как УЕФА приняло решение об их отстранении. Оно может быть отменено, со слов руководства европейской футбольной организации, после завершения СВО на Украине.

В настоящее время в Европе выступают три российских вратаря: Матвей Сафонов - во французском "ПСЖ", Даниил Худяков - в австрийском "Штурме", Никита Хайкин - в норвежском "Будё-Глимт".

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