- Я считаю, что возвращение Промеса в "Спартак" – недопустимая вещь. Его суд признал виновным, и я категорически против! Мы понесем не только репутационные риски, но и самое главное – зачем нам собирать преступников в России? Я не понимаю, это очень глупо…
Квинси Промес защищал цвета московского "Спартака" в период с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В настоящее время 33-летний футболист играет за "Дубай Юнайтед" во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
Напомним, в 2023 году суд Нидерландов признал футболиста виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах. Суд назначил спортсмену наказание в виде 18 месяцев лишения свободы. Впоследствии Промес был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: возвращение Промеса в "Спартак" - недопустимая вещь
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала возможное возвращение в РПЛ бывшего нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"