"Чемпионом в нынешнем сезоне станет "Зенит". Думаю, большие изменения в 2025 году не произойдут. Семак построил команду, которая заслуженно становится чемпионом каждый сезон. За топ-2 будут бороться "Краснодар" и "Спартак", а "Локомотив" и "Динамо" будут в топ-6", - приводит слова Тарханова "РБ Спорт".
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги, которая включила в себя 18 туров, первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (39 очков), второе место - петербургский "Зенит" (39 очков), третье место - московский "Спартак" (37 очков), четвёртое место - московское "Динамо" (35 очков), пятое место - московский "Локомотив" (35 очков), шестое место - московский ЦСКА (31 очко).
Тарханов: чемпионом станет "Зенит" - Семак построил команду, которая заслуженно выигрывает каждый сезон
Известный российский тренер Александр Тарханов поделился своими ожиданиями от того, каким образом завершится вторая часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"