"Я не думаю, что он настолько глубоко погружён в жизнь "Пари НН", чтобы давать советы. Наверное, бегло может оценить состав. Та внутренняя экспертиза, которая есть у нашего департамента, точно глубже и более продуманная", - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
Напомним, что в конце 2023 года Олег Романцев стал советником "Пари НН". Ранее специалист был главным тренером московского "Спартака".
После 18-ти сыгранных туров "Пари НН" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России нижегородцы сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном". Команда Виктора Гончаренко вылетела из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
В "Пари НН" высказались об участии Романцева в комплектовании команды
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе Олега Романцева.
Фото: ФК "Пари НН"