"Они на протяжении пяти-шести лет показывают стабильный футбол. 95% на то, что «Зенит» в текущем сезоне станет чемпионом. У «Зенита» в каждом сезоне бывают такие провалы. Но потом команда собирается и за счет опыта, скамейки, Семака петербуржцы выбираются. Последние два поражения «Зенита» от «Крыльев Советов» и «Акрона», конечно, шокировали. Но я бы не сказал, что что-то страшное произошло. Команда все равно идет в лидерах", — приводит слова Шишкина "Комсомольская Правда".
В последних двух турах «Зенит» потерпел два поражения подряд от команд, которые находятся в нижней части турнирной таблицы: от «Акрона» (1:2) и от «Крыльев Советов» (2:3). До этого в этом сезоне сине-бело-голубые потерпели лишь одно поражение в чемпионате.
Сейчас «Зенит» занимает вторую строчку, набрав 39 очков. Лидирующий «Краснодар» имеет столько же очков, но опережает «Зенит» по дополнительным показателям.
Напомним, что «Зенит» уже шесть лет подряд становится чемпионом Российской Премьер-Лиги. В прошлом сезоне они смогли выиграть чемпионат только в последнем туре. Также в прошлом году «Зенит» стал обладателем Кубка России, победив в финале калининградскую «Балтику».
Шишкин: 95% вероятности, что "Зенит" снова станет чемпионом России
Бывший игрок сборной России Роман Шишкин поделился прогнозом о шансах петербургского «Зенита» на чемпионство в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"