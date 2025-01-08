Напомним, что недавно появились новости о том, что «Спартак» сделал предложение по Солари в размере 8+2 миллионов евро.
"Больше, чем один клуб сделал предложение по Солари на этой неделе. Многие аргентинцы хорошо отзываются о лиге и о командах. Например, Лукас Вера, а также Матиас Краневиттер, который тоже играет за «Ривер». Есть ли у Пабло приоритетный вариант продолжения карьеры? Решать будут клуб и футболист", — цитирует слова Кипершмида «СЭ».
В 2022 году Солари стал игроком «Ривер Плейта», перейдя из «Коло-Коло» из Чили. Сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро. В составе нового клуба он провёл 109 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 17 результативных передач. Его контракт с «Ривер Плейтом» действует до 31 декабря 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Солари оценивается в 7 миллионов евро.
Также стоит отметить, что «Краснодар» проявлял интерес к 23-летнему футболисту ещё с прошлого года. Быки уже пытались заполучить его зимой, но тогда «Ривер Плейт» отказался. Кроме того, появились слухи о том, что ЦСКА также сделал предложение по аргентинцу.
Агент Солари: на этой неделе поступило больше одного предложения
Ариэль Кипершмид агент нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари прокомментировал вероятность перехода аргентинца в российский клуб.
Фото: GETTY IMAGES