«Артур — полезный игрок для «Зенита». Он должен выходить чаще, потому что это интересный молодой игрок. Имеет смысл, чтобы Артур играл до конца сезона, как я говорил раньше. А уже затем летом у «Зенита» будет больше информации, чтобы принять решение о возможной продаже Артура.
Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу. 10 миллионов евро — это большая сумма для бразильского клуба. Я скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продает Артура», — цитирует Барбозу Metaratings.
Напомним, что Артур перешёл в «Зенит» из бразильского «Палмейраса» зимой 2024 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне Артур забил победный гол в решающем матче против «Ростова», который позволил подопечным Сергея Семака выиграть свое шестое чемпионство подряд.
За год, проведённый в «Зените», рыночная стоимость футболиста снизилась с 12 миллионов евро до 8 миллионов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Недавно появились слухи о том, что «Атлетико Минейро» может приобрести бразильца за 10 миллионов евро.
В текущем сезоне 26-летний игрок провёл 19 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач.
Агент Барбоза: я скептично отношусь к тому, что "Зенит" сейчас продает Артура
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о возможном переходе 26-летнего бразильского нападающего «Зенита» Артура в «Атлетико Минейро».
Фото: ФК "Зенит"