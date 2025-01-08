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Семин: нынешнему поколению далеко до Канчельскиса, Мостового, Карпина и Онопко

Российский футбольный тренер Юрий Семин поделился мнением о российских футболистах, добившихся успехов в европейских клубах.
Фото: ФК "Локомотив"
«Лучший российский футболист, игравший за рубежом? Таких было много. Назову Канчельскиса, Мостового, Карпина и Онопко. Они все очень сильно играли.

Нынешнее поколение пока не может сравниться с ними. Им не хватает мастерства», — цитирует слова Семина Sport24.

Напомним, что Андрей Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед» и дважды становился чемпионом Англии. Андрей Мостовой и Валерий Карпин свои лучшие годы провели за испанскую «Сельту». Виктор Онопко также играл в испанских командах «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано».

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