«Лучший российский футболист, игравший за рубежом? Таких было много. Назову Канчельскиса, Мостового, Карпина и Онопко. Они все очень сильно играли.
Нынешнее поколение пока не может сравниться с ними. Им не хватает мастерства», — цитирует слова Семина Sport24.
Напомним, что Андрей Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед» и дважды становился чемпионом Англии. Андрей Мостовой и Валерий Карпин свои лучшие годы провели за испанскую «Сельту». Виктор Онопко также играл в испанских командах «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано».
Семин: нынешнему поколению далеко до Канчельскиса, Мостового, Карпина и Онопко
Российский футбольный тренер Юрий Семин поделился мнением о российских футболистах, добившихся успехов в европейских клубах.
Фото: ФК "Локомотив"