"Вероятность ухода Ловата из "Ахмата" достаточно большая. Насколько я знаю, переговоры ведутся только с "Гоясом". Пока сделка по переходу не завершена", - цитирует Газзаева "Чемпионат".
Лукас Ловат не смог принять участие в первых играх российской Премьер-лиги в этом сезоне из-за травмы, полученной в результате частичного разрыва боковой связки. В текущем сезоне он провел 13 матчей за "Ахмат" во всех турнирах и забил два гола.
Напомним, бразильский левый защитник перебрался в "Ахмат" из "Слована". Контракт футболиста с грозненским клубом рассчитан до конца сезона 2026/2027. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.
В "Ахмате" рассказали, что сделка по переходу Ловата в "Гояс" пока не завершена
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев поделился информацией об уходе защитника Лукаса Ловата.
Фото: ФК "Ахмат"