"Хлусевич - хороший футболист, и странно, что он не игрок основы "Спартака". Я думаю, что у него есть нужные навыки, чтобы заиграть в Европе", - цитирует Камоцци Metaratings.
Даниил Хлусевич, играющий на позиции крайнего защитника, перешел в московский "Спартак" в январе 2022 года из тульского "Арсенала". Действующее соглашение 23-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне игрок провел на поле всего 724 минуты в 14 матчах РПЛ и Кубка России, за которые не сумел отличиться голевыми действиями.
Камоцци: странно, что Хлусевич не игрок основы "Спартака"
Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что защитник красно-белых Даниил Хлусевич мог бы заиграть в Европе.
Фото: ФК "Спартак"