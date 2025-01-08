"Системообразующий футболист ЦСКА? Хорошо проявляет себя Дивеев, его голы очень помогли команде на начальном отрезке. Но он не вернулся на свой уровень, который был до травм. Чувствуется это. Видно, что при игре сзади у него есть нервозность, недоработки. Того же Рошу лучшим не назвать, если он удаляется и пропускает столько игр", - приводит слова Масалитина Legalbet.
Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с февраля 2019 года. Действующий контракт между защитником и "армейском" клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 8 млн евро.
В текущем сезоне Дивеев в составе ЦСКА в общей сложности принял участие в 24 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 6 голов, отдать партнерам по команде 1 голевую передачу и получить 2 желтые карточки.
Валерий Масалитин назвал системообразующего футболиста ЦСКА
Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, кого считает системообразующим футболистом "армейского" клуба.
Фото: ПФК ЦСКА