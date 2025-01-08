"Мне кажется, Промес не очень нужен "Спартаку" после той ситуации, которая с ним произошла. С моральной точки зрения возвращение Промеса не пойдёт на пользу "Спартаку". Это испортит имидж и репутацию клуба, а также нет гарантий, что Квинси будет играть на высоком уровне. Риски слишком велики", - приводит слова Абаева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нидерландский футболист Квинси Промес, который с февраля 2024 года находится в Объединенных Арабских Эмиратах под подпиской о невыезде, в ближайшее время может вернуться в Россию.
Напомним, в Российской Премьер-Лиге голландский нападающий выступал в составе московского "Спартака" (в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг.), с которым в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, а в 2022 году - обладателем Кубка России.
Илья Абаев: возвращение Промеса испортит "Спартаку" имидж и репутацию
Бывший вратарь "Локомотива" Илья Абаев поделился своим мнением о возможном возвращении в московский "Спартак" нидерландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"