- В "Зените" в любую линию пригодится хороший игрок, но при условии, что он уже приедет в хорошей форме и быстро вольется в коллектив, - цитирует Веденеева "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ была информация, что бразильский легионер "Зенита" Маркус Вендел не хочется возвращаться в расположение клуба после зимнего отпуска. В "Зените" же опровергли эту информацию и заявили, что Вендел приедет в расположение клуба.
В первой части РПЛ клуб с берегов Невы в 18 турах набрал 39 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице. В первом матче после возобновления РПЛ "Зенит" при своих болельщиках сыграет против ЦСКА в 19-м туре РПЛ, матч пройдет 1 марта, начало поединка запланировано на 16:30 мск.
Веденеев: в "Зените" в любую линию пригодится хороший игрок
Чемпион СССР в составе "Зенита" Сергей Веденеев выразил мнение, что петербургскому клубу не помешает качественный игрок на любую позицию.
Фото: ФК "Зенит"