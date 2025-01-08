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Веденеев: в "Зените" в любую линию пригодится хороший игрок

Чемпион СССР в составе "Зенита" Сергей Веденеев выразил мнение, что петербургскому клубу не помешает качественный игрок на любую позицию.
Фото: ФК "Зенит"
- В "Зените" в любую линию пригодится хороший игрок, но при условии, что он уже приедет в хорошей форме и быстро вольется в коллектив, - цитирует Веденеева "РБ Спорт".

Напомним, ранее в СМИ была информация, что бразильский легионер "Зенита" Маркус Вендел не хочется возвращаться в расположение клуба после зимнего отпуска. В "Зените" же опровергли эту информацию и заявили, что Вендел приедет в расположение клуба.

В первой части РПЛ клуб с берегов Невы в 18 турах набрал 39 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице. В первом матче после возобновления РПЛ "Зенит" при своих болельщиках сыграет против ЦСКА в 19-м туре РПЛ, матч пройдет 1 марта, начало поединка запланировано на 16:30 мск.

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