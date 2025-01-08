Напомним, летом прошлого года португальского футболиста арендовал у "Спартака" ЛАСК. В начале 2025 года стало известно, что Тавареш не входит в планы австрийского клуба и он может преждевременно вернуться в московский клуб.
- Он мало играл и ничем не впечатлил. На данный момент Тавареш не является игроком основного состава. Может быть, Станкович даст ему шанс. Но если "Спартак" его продаст, никто не заметит потери, - передает слова Кечинова "Чемпионат".
Тавареш после перехода в "Спартак" провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт португальца со "Спартаком" рассчитан до 2026 года.
Команда Деяна Станковича в этом сезоне РПЛ набрала 37 очков в 18 турах, клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице.
Кечинов заявил, что уход Тавареша не станет потерей для "Спартака"
Экс-игрок столичного "Спартака" Валерий Кечинов высказался о возможном уходе из клуба защитника Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Спартак"