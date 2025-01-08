"Лукас согласился на переход в "Гойяс". Это будет аренда с правом выкупа до декабря этого года. Вчера он приехал в Бразилию, и мы просто ждем, чтобы завершить оформление документов", - цитирует агента Sport24.
В текущем сезоне Лукас Ловат провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 13 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 700 тысяч евро, контракт защитника с грозненским клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров грозненский клуб располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю набранными очками в своем активе.
Агент: Ловат согласился на переход в "Гойяс", ждем, чтобы завершить оформление документов
Футбольный агент Леонардо Корначини сообщил, что защитник "Ахмата" Лукас Ловат в ближайшее время перейдет в бразильский "Гойяс".
Фото: ФК "Ахмат"