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Агент: Ловат согласился на переход в "Гойяс", ждем, чтобы завершить оформление документов

Футбольный агент Леонардо Корначини сообщил, что защитник "Ахмата" Лукас Ловат в ближайшее время перейдет в бразильский "Гойяс".
Фото: ФК "Ахмат"
"Лукас согласился на переход в "Гойяс". Это будет аренда с правом выкупа до декабря этого года. Вчера он приехал в Бразилию, и мы просто ждем, чтобы завершить оформление документов", - цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Лукас Ловат провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 13 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 700 тысяч евро, контракт защитника с грозненским клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров грозненский клуб располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю набранными очками в своем активе.

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