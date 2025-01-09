"Динамо" стоит укрепить линию обороны во время зимнего трансферного окна. У бело-голубых порой такой пожар случается в обороне, что становится страшно. Поэтому, наверное, зимой можно было бы приобрести защитника", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" в зимнее трансферное окно может продать центрального защитника Фабиана Бальбуэна, контракт которого с бело-голубыми истекает по окончании сезона.
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. Команда Марцела Лички сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Булыкин: "Динамо" стоит укрепить линию обороны во время зимнего трансферного окна
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о необходимых усилениях для московского "Динамо".
Фото: РФС