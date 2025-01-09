Матчи Скрыть

Суперкубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:00
МальоркаНе начат

Булыкин: "Динамо" стоит укрепить линию обороны во время зимнего трансферного окна

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о необходимых усилениях для московского "Динамо".
Фото: РФС
"Динамо" стоит укрепить линию обороны во время зимнего трансферного окна. У бело-голубых порой такой пожар случается в обороне, что становится страшно. Поэтому, наверное, зимой можно было бы приобрести защитника", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" в зимнее трансферное окно может продать центрального защитника Фабиана Бальбуэна, контракт которого с бело-голубыми истекает по окончании сезона.

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. Команда Марцела Лички сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится