"Что с предложениями, которые были направлены по Солари на этой неделе? Бразилия, МЛС и, возможно, скоро появится кто-то из Англии. Со "Спартаком" ничего нет? Мы еще ни с кем не договорились", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что сразу несколько клубов проявили интерес к крайнему нападающему "Ривер Плейт" Пабло Солари.
Солари стал игроком "Ривер Плейт" летом 2022 года. Его контракт с клубом действует до конца декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне вингер оформил 10+5 по системе гол плюс пас в 42 матчах.
Агент Солари: "Спартак"? Мы еще ни с кем не договорились
Агент вингера "Ривер Плейт" Пабло Солари Ариэль Кипершмид рассказал о будущем своего клиента.
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