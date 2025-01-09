Сообщается, что стороны согласовали все параметры сделки: контракт 25-летнего футболиста с клубом из Нижнего Новгорода будет рассчитан на срок до конца сезона-2026/27, переход состоится бесплатно, но бело-голубые получат 30% с последующей продажи игрока. В настоящее время происходит оформление всех необходимых документов.
В текущем сезоне Вячеслав Грулёв принял участие в 8 официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол и получить 1 жёлтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 1,2 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Грулев в ближайшее время бесплатно перейдет из "Динамо" в "Пари НН"
По информации СМИ, полузащитник московского "Динамо" Вячеслав Грулев в ближайшее время станет игроком нижегородского "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо" Москва