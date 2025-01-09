Матчи Скрыть

"СЭ": Грулев в ближайшее время бесплатно перейдет из "Динамо" в "Пари НН"

По информации СМИ, полузащитник московского "Динамо" Вячеслав Грулев в ближайшее время станет игроком нижегородского "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо" Москва
Сообщается, что стороны согласовали все параметры сделки: контракт 25-летнего футболиста с клубом из Нижнего Новгорода будет рассчитан на срок до конца сезона-2026/27, переход состоится бесплатно, но бело-голубые получат 30% с последующей продажи игрока. В настоящее время происходит оформление всех необходимых документов.

В текущем сезоне Вячеслав Грулёв принял участие в 8 официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол и получить 1 жёлтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 1,2 млн евро.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится