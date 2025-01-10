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Ларин: не понимаю, зачем сейчас в РПЛ играет порядка 180 легионеров, из которых топовых...

Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин поделился своим мнением о легионерах, которые сейчас играют в чемпионате России по футболу.
Фото: ФК "Спартак"
"При прочих равных у нас принято ставить легионеров. Даже тех, которые могут быть слабее. Не знаю пока еще тренеров, которые поступали бы по-другому. К сожалению, это большая проблема и я всегда о ней говорил, я не понимаю зачем в нынешнее время порядка 180 легионеров играет в РПЛ, из которых топовых... Если есть человек, который может сказать, что 30 человек таких, ну, дай бог ему здоровья", - приводит слова Ларина "СЭ".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги действует следующий лимит на легионеров: одновременно на поле может появиться не больше 8 легионеров, а в заявку команды на сезон клуб может включить не больше 13 легионеров. При этом легионером считается футболист, который не имеет права быть вызванным в сборную России. Исключение сделано для футболистов, которые представляют страны-участницы Евразийского экономического союза - Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, на данный момент в РПЛ выступает 181 легионер, что составляет 41,1% от общего количества игроков.

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