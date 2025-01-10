По информации телеграм-канала «112», причина госпитализации 75-летнего актера — ишемическая болезнь сердца. В настоящее время его состояние уточняется.
Боярский является преданным болельщиком футбольного клуба «Зенит». Он присутствовал на финале Кубка УЕФА в 2008 году, когда «Зенит» победил «Рейнджерс» в Англии. Актёр также выразил надежду, что в сотую годовщину основания клуба «Зенит» сможет завоевать очередной чемпионский титул.
В феврале прошлого года Боярскому сделали плановую операцию на сердце.
Михаил Боярский госпитализирован с проблемами с сердцем
Заслуженный и народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга в пятницу.
Фото: ФК "Зенит"