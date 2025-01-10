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"Чемпионат": турецкие клубы интересуются защитником "Краснодара" Диего Костой

По информации СМИ, ряд футбольных клубов из чемпионата Турции проявляют заинтересованность в услугах бразильского защитника "Краснодара" Диего Косты.
Фото: ФК "Краснодар"
При этом сообщается, что "быки" не намерены отпускать игрока.

Диего Коста выступает за футбольный клуб "Краснодар" с июля 2024 года. Его действующее соглашение с чёрно-зелёными рассчитано на срок до конца сезона-2028/29. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 7 млн евро. В текущем сезоне бразильский защитник принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил 1 гол и получил 4 жёлтые карточки.

Источник: "Чемпионат"

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