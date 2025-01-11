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Защитник ЦСКА Круговой: хотим поскорее сборы

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, как проводил время во время зимней паузы.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Отдохнул в теплой стране, потом поехал в Санкт-Петербург, где провел время с родными и близкими. Отличный отдых, спокойный.

Хотим поскорее сборы, потому что прошло много времени. Большая пауза, что непривычно для нас. Будет тяжелая работа. Ждем с нетерпением, - передает слова футболиста ЦСКА "Матч ТВ".

26-летний Круговой выступает в составе "армейцев" с лета 2024 года. Футболист провел в этом сезоне 18 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Также защитник провел шесть матчей в Кубке России, в которых один раз поразил ворота соперника.

ЦСКА по итогам 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В первом матче после зимней паузы коллектив Марко Николича встретится в гостях с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ, игра пройдет 1 марта и начнется в 16:30 мск.

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