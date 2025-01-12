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Нагорных - о продлении контракта с Батраковым: идет нормальная работа клуба со своим воспитанником

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о продлении контракта с Алексеем Батраковым.
Фото: ФК "Локомотив"
"Идет нормальная работа клуба со своим воспитанником, как и любого клуба. Совершенно хочу вас всех успокоить и сказать, что у нас идет абсолютно нормальная работа с Алексеем", - цитирует Нагорных "СЭ".

Ранее Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, заявил, что контракт полузащитника с клубом будет продлен во время зимних сборов команды. Действующее соглашение игрока с командой истекает в 2027 года.

В сезоне-2024/2025 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Рыночная стоимость 19-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.


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