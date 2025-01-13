"Любому клубу РПЛ позорно пропускать от нынешнего Дзюбы. Он же вообще не двигается на футбольном поле. Все пешком делает. Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, но это говорит об их низком уровне профессионализма", - приводит слова Пономарёва "РБ Спорт".
36-летний нападающий Артём Дзюба с сентября 2024 года выступает в составе тольяттинского "Акрона", с которым заключил однолетний контракт. После перехода форвард принял участие в составе новой команды в 11 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 3 гола и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи
Пономарев: любому клубу РПЛ позорно пропускать от нынешнего Дзюбы
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о выступлении в текущем сезона Российской Премьер-Лиги нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"