"Какие цели у команды на вторую часть сезона? Наша цель – это выходить на футбольное поле и побеждать в каждом матче. ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ! Личные цели? Нет, никаких личных целей я перед собой не ставлю. Нам просто вместе надо двигаться от игры к игре", - приводит слова Кругового "РБ Спорт".
По итогам первой части текущего сезона московский ЦСКА в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 31 очко, которое позволяет команде на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице. Отставание "армейцев" от первого места составляет 8 очков, а от третьего - 6 очков.
В первом матче после зимней паузы ЦСКА 1 марта в рамках 19-го тура РПЛ на выезде сыграет против петербургского "Зенита".
Круговой - о цели ЦСКА на вторую часть сезона: бороться за чемпионство в РПЛ!
Защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал о том, какие цели будет преследовать "армейский" клуб во второй части текущего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА