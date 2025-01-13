Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
22:45
ФиорентинаНе начат

Максим Ромащенко: "Краснодар" не стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном

Экс-футболист московского "Динамо" Максим Ромащенко не считает, что "Краснодар" прибавил в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" не стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Команда откровенно смазала концовку первой части. Сейчас в РПЛ есть пятерка команд, все они почти равны по силам, почти у всех одинаковые шансы в борьбе за чемпионство", - цитирует Ромащенко Metaratings.

По итогам первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги "Краснодар" набрал 39 очков в 18 турах. Команда Мурада Мусаева ушла на зимнюю паузу в чемпионате России являясь лидером турнирной таблицы. "Зенит", который расположился на втором месте, набрал аналогичное количество баллов, однако уступает "быкам" по дополнительным показателям. Призовую тройку замыкает московский "Спартак", в копилке которого 37 очков. Также в топ-5 находятся столичные "Динамо" и "Локомотив", набравшие осенью по 35 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится