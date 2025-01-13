"Краснодар" не стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Команда откровенно смазала концовку первой части. Сейчас в РПЛ есть пятерка команд, все они почти равны по силам, почти у всех одинаковые шансы в борьбе за чемпионство", - цитирует Ромащенко Metaratings.
По итогам первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги "Краснодар" набрал 39 очков в 18 турах. Команда Мурада Мусаева ушла на зимнюю паузу в чемпионате России являясь лидером турнирной таблицы. "Зенит", который расположился на втором месте, набрал аналогичное количество баллов, однако уступает "быкам" по дополнительным показателям. Призовую тройку замыкает московский "Спартак", в копилке которого 37 очков. Также в топ-5 находятся столичные "Динамо" и "Локомотив", набравшие осенью по 35 очков.
Максим Ромащенко: "Краснодар" не стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном
Экс-футболист московского "Динамо" Максим Ромащенко не считает, что "Краснодар" прибавил в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"