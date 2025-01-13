"Тяжело представить, чтобы Обляков перешёл в "Динамо" по одной простой причине – он лидер ЦСКА. Если представить такой трансфер, это однозначно прекрасное усиление для «Динамо». Русский игрок, хороший парень, прекрасный футболист, очень умный и креативный, может закрыть несколько позиций – и на позиции латераля играл в ЦСКА, и в центре поля, и ближе к атаке. Для бело-голубых это было бы шикарное усиление!", - приводит слова Семшова "Советский спорт".
26-летний полузащитник Иван Обляков выступает за московский ЦСКА с августа 2018 года. За это время он в составе красно-синих принял участие в 237 официальных матчах, в которых забил 25 голов и отдал 39 голевых передач.
Его действующий контракт с "армейским" клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 9 млн евро. Кроме того, Обляков к сегодняшнему дню принял участие в 11 матчах сборной России, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Игорь Семшов: Обляков в "Динамо"? Для бело-голубых это было бы шикарное усиление
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о возможности перехода полузащитника Ивана Облякова из ЦСКА в московское "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА