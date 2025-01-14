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Кокарев: готов ли я к переезду в Европу? Почему бы и нет? Когда выходишь из зоны комфорта, то всегда прогрессируешь

Голкипер "Химок" Никита Кокарев рассказал, что готов к переезду в Европу.
Фото: ФК "Химки"
- Готов ли я к переезду в Европу, например, в Португалию? Почему бы и нет? Хорошо, когда что-то меняется, пробуешь себя в других чемпионатах. Когда ты выходишь из зоны комфорта, то всегда прогрессируешь.

Напомним, ранее сообщилось об интересе к 22-летнему вратарю "Химок" Никите Кокареву со стороны португальской "Боавишты".

Кокарев выступает за подмосковную команду с лета прошлого года. В нынешнем сезоне голкипер провел за красно-черных 10 матчей в РПЛ, в которых пропустил 19 мячей и трижды отыграл на ноль. Также на его счету 4 игры в Кубке России, 12 пропущенных голов и один "сухой" матч. Transfermarkt оценивает россиянина в 900 тысяч евро. Контракт Кокарева с "Химками" истекает летом 2027 года.

Источник: "СЭ"

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