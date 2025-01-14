- С ним у меня были конфликты и недопонимания, но у меня не повернётся язык назвать его слабым тренером. С человеческой точки зрения у меня к нему своё отношение, но с точки зрения тренерской работы я не могу сказать, что Слуцкий плохой, - рассказал Мамаев на ютуб-канале Федора Смолова.
Мамаев во время профессиональной карьеры выступал за ЦСКА, "Краснодар" и ряд других российских клубов. В активе полузащитника 15 матчей за сборную России. В феврале 2023 года Мамаев завершил карьеру игрока.
Отметим, что Мамаев и Слуцкий вместе работали в ЦСКА. Сейчас российский специалист возглавляет китайский клуб "Шанхай Шеньхуа", c которым в минувшем сезоне выиграл серебряные медали чемпионата Китая.
Мамаев - о Слуцком: язык не повернется назвать его слабым тренером
Бывший футболист Павел Мамаев высказался об экс-наставнике сборной России и ЦСКА Леониде Слуцком.
Фото: Sportbox