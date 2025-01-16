«Игра «Спартака» — неожиданность. «Спартак» просто всегда на виду и под микроскопом. И то, что он выдал такую приличную серию с таким хорошим игровым рисунком и возродил надежды на борьбу за чемпионство, конечно, было неожиданно для всех. Особенно если вспомнить старт «Спартака» со Станковичем в Оренбурге и то, как команда тяжело входила в сезон, искала состав, схему. В последние полтора месяца это сработало. Руководство и болельщики просто живут надеждой, что «Спартак» продолжит на той же волне. Но у меня на этот счет большие сомнения», — цитирует Генича «СЭ».
Как известно, «Спартак» начал сезон с новым тренером — Деяном Станковичем. Сербский специалист подписал с командой двухлетний контракт.
Первый матч под руководством Станковича завершился поражением от «Оренбурга» со счётом 2:0. Это была единственная победа оренбуржцев в этом сезоне за 18 туров. Однако в последних шести матчах в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал шесть побед.
После завершения первого этапа сезона «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет всего два очка.
После зимней паузы «Спартаку» предстоит матч против «Оренбурга» 2 марта на стадионе «Лукойл Арена».
Генич сомневается в стабильности "Спартака" во второй половине сезона
Футбольный комментатор Константин Генич высказал сомнения по поводу того, что «Спартак» продолжит текущий сезон на той же высокой волне.
Фото: ФК "Спартак"