«У Бителло в контракте прописаны вещи, которые он должен выполнять. Он не явился на сборы, а на это должно реагировать руководство. В «Динамо» не должны быть футболисты, которые не хотят играть за клуб. Я бы уже отпустил Бителло. Пусть занимается своими делами, если не хочет играть. У «Динамо» много иностранцев, от них надо избавляться. Они все в состав не влезают», — цитирует Силкина «Чемпионат».
13 января игроки московского «Динамо» вернулись из отпуска и начали проходить медицинский осмотр. Однако Бителло не присоединился к команде. По сообщениям некоторых источников, он остался в Бразилии для переговоров с клубом «Ботафого». «Динамо» отклонило первые два предложения бразильского клуба по покупке игрока.
Напомним, что ранее «Динамо» обещало отпустить игрока, если ситуация с СВО не изменится в ближайшее время.
В этом сезоне Бителло провёл 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. По оценке Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.
Силкин: я бы уже отпустил Бителло. В "Динамо" не место футболистам, которые не хотят играть за клуб
Экс наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ситуацию с бразильским полузащитником Бителло, который не явился на зимние сборы команды.
Фото: ФК "Динамо"