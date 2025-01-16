"Спартак" освобождает скамейку запасных. Тренер знает, с кем надо расстаться, в кого он не верит. Я думаю, что Зиньковский, например, неплохой футболист и еще раскроется. А Станковичу он не нужен — надо избавляться. Антон тоже должен думать о том, что надо идти и играть в футбол. "Спартаку" надо укрепить оборону, хороший вратарь тоже не помешает", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Антон Зиньковский выступает за "Спартак" с июля 2022 года. Действующий контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 млн евро.
В текущем сезоне хавбек в составе столичного клуба в общей сложности принял участие в 13 официальных матчах, в которых отметился тремя результативными передачами на партнеров по команде.
Ловчев: "Спартаку" надо избавляться от Зиньковского
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился своим мнением о том, какие цели должен преследовать московский "Спартак" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"