«Цель на сезон понятна — это восьмое место в турнирной таблице, для ее выполнения есть все необходимое, команде необходимо показывать красивый футбол. И это не цель ради цели, каждый из ребят должен понимать, что делает это ради реализации своих профессиональных амбиций, себя как футболиста», — цитирует Яковлева «РИА Новости Спорт».
На данный момент «Крылья Советов» занимают десятую строчку в Российской Премьер-Лиге, набрав 18 очков после 18 туров. На восьмом месте расположился казанский «Рубин» с 26 очками.
Напомним, что «Крылья Советов» вернулись в Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2021/22 и сразу же смогли занять восьмое место. В двух следующих сезонах команда занимала 12-е и 9-е места. В прошлом сезоне «Крыльям Советов» для достижения девятого места понадобилось набрать 41 очко. Восьмое место занял тот самый «Рубин», набрав 42 очка.
1 марта «Крылья Советов» проведут первый официальный матч с «Краснодаром» в рамках РПЛ после зимней паузы. Встреча пройдет на стадионе «Краснодара».
Новый председатель совдира "Крыльев" прокомментировал цели команды на сезон
Новый председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев выразил уверенность в том, что самарский клуб способен завершить сезон Российской Премьер-Лиги на восьмом месте.
Фото: ФК "Крылья Советов"