«Я не могу назвать себя лидером «Акрона», потому что есть еще Артем Дзюба и Константин Савичев. Вообще все футболисты должны проявлять свои лидерские качества. Мы были приглашены в этот клуб, чтобы усилить его и остаться в РПЛ, так как являемся дебютантами. Игроки должны выходить на каждый матч и биться до последней минуты и быть гладиаторами, как просит наш главный тренер Заур Эдуардович Тедеев», — передает слова Лончара «РБ Спорт».
Стефан Лончар, черногорский полузащитник, провёл все 18 матчей «Акрона» в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне до зимней паузы. В этих встречах он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Для Лончара это первый сезон в «Акроне». Он перешёл в тольяттинский клуб из венгерского «Дебрецена» за 75 тысяч евро.
Сейчас рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 1,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.
В СМИ уже появлялись слухи о том, что несколько клубов РПЛ проявляют интерес к трансферу Лончара.
После 18 туров РПЛ «Акрон» занимает девятое место, набрав 22 очка. Кроме того, команда вышла в 1/8 финала Пути регионов в Кубке России, где им предстоит встретиться с московским «Спартаком».
Стефан Лончар: не могу назвать себя лидером "Акрона", потому что есть еще Артем Дзюба
Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар поделился мнением о своей роли в команде и отметил ключевых игроков тольяттинского клуба.
Фото: ФК "Акрон"