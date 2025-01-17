«Зенит» считает, что их нынешний вектор развития является правильным. Если они всё выигрывают, значит, всё делают правильно. Ведь задача клуба — не прогнать как можно больше российских футболистов или комплектоваться исключительно россиянами, а выигрывать трофеи. Но по большому счёту чемпион и лидер российского футбола — бразильская команда», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
В настоящее время в составе «Зенита» выступает девять футболистов с бразильским гражданством. В текущем сезоне в тройку лучших по количеству сыгранных минут входят сразу два бразильских игрока: Нино и Дуглас Сантос.
«Зенит» — действующий чемпион России, и ему удавалось удерживать этот титул шесть лет подряд. Кроме того, клуб является обладателем Кубка России прошлого сезона.
После 18 туров текущего сезона «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. Однако «Краснодар», набравший столько же очков, опережает «Зенит» благодаря дополнительным показателям.
Червиченко: лидер российского футбола — бразильская команда
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о доминировании «Зенита» в российском футболе, назвав команду бразильской.
Фото: ФК "Зенит"