"Сложно дать совет "Динамо" по поводу Бителло. Это нужно точно знать, что там внутри команды происходит. Неужели он сейчас действительно сидит у себя дома в Бразилии и выставляет свои условия по телефону "Динамо" словно гангстер из фавел? Для такого образа ему не хватает только сигары. Пусть в клубе разбираются", - приводит слова Новикова "РБ Спорт".
Ранее стало известно о том, что бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло после отпуска не явился на зимние учебно-тренировочные сборы бело-голубых. Впоследствии столичному клубу было отправлено несколько предложений от бразильского "Ботафого" о трансфере 25-летнего футболиста.
По последним данным, клубы близки к заключению сделки о продаже бразильского хавбека за 18 миллионов евро плюс бонусы.
Новиков: неужели Бителло выставляет свои условия "Динамо" как гангстер из фавел? Ему тогда не хватает сигары
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал ситуацию с полузащитником московского "Динамо" Бителло, который не явился на сборы клуба после отпуска.
Фото: ФК "Динамо" Москва