- Есть ли ощущение, учитывая турнирное положение, что этот сбор особенный? Да, сбор особенный, потому что у нас практически нет отрыва в таблице. Мы в гонке, поэтому все настраиваются чуть больше, чем обычно, - рассказал капитан красно-белых.
30-летний Зобнин в текущем сезоне РПЛ принял участие в семи матчах, но не смог забить или ассистировать партнерам.
"Спартак" по итогам 18 туров имеет в своей копилке 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на два очка. В 19-м туре РПЛ красно-белые дома примут "Оренбург", матч пройдет 2 марта.
Зобнин: это особенный сбор, потому что "Спартак" в чемпионской гонке
Полузащитник столичного "Спартака" Роман Зобнин в интервью клубной пресс-службе рассказал о зимнем сборе команды.
Фото: ФК "Спартак"