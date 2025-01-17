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Зобнин: это особенный сбор, потому что "Спартак" в чемпионской гонке

Полузащитник столичного "Спартака" Роман Зобнин в интервью клубной пресс-службе рассказал о зимнем сборе команды.
Фото: ФК "Спартак"
- Есть ли ощущение, учитывая турнирное положение, что этот сбор особенный? Да, сбор особенный, потому что у нас практически нет отрыва в таблице. Мы в гонке, поэтому все настраиваются чуть больше, чем обычно, - рассказал капитан красно-белых.

30-летний Зобнин в текущем сезоне РПЛ принял участие в семи матчах, но не смог забить или ассистировать партнерам.

"Спартак" по итогам 18 туров имеет в своей копилке 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на два очка. В 19-м туре РПЛ красно-белые дома примут "Оренбург", матч пройдет 2 марта.

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