- Тут важно подобрать правильную формулировку. Не "будет вести тренерские курсы", а "мы общались по поводу возможности выступить". Так вот, разговоры были, причем не только с Гвардиолой - контакты мы поддерживаем постоянные. Как правило, коллеги соглашаются. Но в текущих условиях мы все прекрасно понимаем, что это не совсем реализуемо, - передает слова Овчинникова Metaratings.ru.
Гвардиола, ранее тренировавший "Барселону" и "Баварию", с лета 2016 года работает в "Манчестер Сити". Под его руководством "горожане" шесть раз побеждали в чемпионате Англии и один раз выиграли Лигу чемпионов. Трудовой договор Гвардиолы с "Ман Сити" рассчяитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне АПЛ команда Гвардиолы в 21 туре одержала 10 побед и потерпела шесть поражений, пять матчей завершились вничью. "Манчестер Сити" с 35 баллами в активе занимает шестое место в турнирной таблице.
Сергей Овчинников рассказал о возможном сотрудничестве РФС с Гвардиолой
Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, возможно ли сотрудничество организации с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
Фото: ФК "Манчестер Сити"