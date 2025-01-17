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Юран: Артига не до конца понимает, в какой футбол ему играть с "Химками"

Экс-наставник "Химок" Сергей Юран высказался об игре подмосковной команды под руководством испанского тренера Франка Артиги.
Фото: ФК "Пари НН"
- Мне кажется, Артига не до конца понимает, в какой футбол ему играть с этой командой. Сверхатакующий футбол, думаю, нужно немного убрать. Нужно просто набирать очки, если "Химки" хотят сохранить место в РПЛ, - сказал Юран в эфире "Матч премьер".

"Химки" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержали три победы и потерпели восемь поражений, в семи матчах подмосковный коллектив поделил очки с соперниками. Клуб с 16 баллами в активе идет на 13-й строчке в турнирной таблице.

В первом матче после возобновления РПЛ "Химки" на своем поле примут "Факел", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта и начнется в 14:00.

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