Юран: Артига не до конца понимает, в какой футбол ему играть с "Химками"

Экс-наставник "Химок" Сергей Юран высказался об игре подмосковной команды под руководством испанского тренера Франка Артиги.

Фото: ФК "Пари НН"

- Мне кажется, Артига не до конца понимает, в какой футбол ему играть с этой командой. Сверхатакующий футбол, думаю, нужно немного убрать. Нужно просто набирать очки, если "Химки" хотят сохранить место в РПЛ, - сказал Юран в эфире "Матч премьер".



"Химки" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержали три победы и потерпели восемь поражений, в семи матчах подмосковный коллектив поделил очки с соперниками. Клуб с 16 баллами в активе идет на 13-й строчке в турнирной таблице.



В первом матче после возобновления РПЛ "Химки" на своем поле примут "Факел", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта и начнется в 14:00.