"Это сборы, и каждый хочет доказывать, завоевывать свое место в составе. Поэтому много единоборств, много стыков, случается — жестковатых. Но в футболе это нормально. Никто не против таких единоборств", - цитирует Чистякова "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Лидирующий в таблице "Краснодар" имеет в своем активе такое же количество очков.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания клуба.
Защитник "Зенита" Чистяков: на сборах много жестковатых стыков, но в футболе это нормально, никто не против
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о тренировках команды на зимних сборах.
Фото: ФК "Зенит"