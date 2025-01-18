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Защитник "Зенита" Чистяков: на сборах много жестковатых стыков, но в футболе это нормально, никто не против

Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о тренировках команды на зимних сборах.
Фото: ФК "Зенит"
"Это сборы, и каждый хочет доказывать, завоевывать свое место в составе. Поэтому много единоборств, много стыков, случается — жестковатых. Но в футболе это нормально. Никто не против таких единоборств", - цитирует Чистякова "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Лидирующий в таблице "Краснодар" имеет в своем активе такое же количество очков.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания клуба.

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