"Заиграет ли Пьянич в ЦСКА во второй части сезона? Посмотрим, но осенью он ничем не удивил. Наверное, ожиданий было больше, потому что это мировая звезда. Сейчас он пройдет полноценные сборы, подготовку и получше узнает команду. Поэтому, думаю, все может изменится. У него будет второй шанс", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона с возможностью продления на один год. Босниец провел за московский клуб во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".
Непомнящий: осенью Пьянич ничем не удивил, но у него будет второй шанс
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА